Drankentak LVMH stapt in bij champagnemerk Jay-Z

Onderdeel van de deal met Jay-Z is dat de drankentak Moët Hennessy voor een onbekend bedrag de helft van zijn bedrijf in handen krijgt.

Naambekendheid

Het merk ’Armand de Brignac’ werd in 2016 gekocht door Jay-Z. Door goede marketing en zijn grote naambekendheid gingen er in 2019 500.000 flessen over de toonbank. De prijzen van de champagne-flessen liggen tussen de $300 tot $950.

Jay-Z benadrukte in een toelichting verheugd te zijn over de samenwerking met Moët Hennessy. Hij wijst er op dat vooral de distributie van zijn merk hierdoor in een impuls krijgt.

Naast zijn champagnebedrijf heeft Jay-Z zakelijk nog meer ijzers in het vuur. Zo heeft hij ook een samenwerking met drankengigant Bacardi.

LVMH is eigenaar van luxemerken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. Armand de Brignac bestaat sinds 2006 en wordt verkocht in Noord-Amerika, Azië en Europa.