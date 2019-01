PetroChina dumpt oliebedrijf Venezuela

Ⓒ AFP

SINGAPORE (ANP/RTR) - De Chinese oliemaatschappij PetroChina is van plan het partnerschap met de Venezolaanse PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) voor de start van een gigantisch petrochemisch project, inclusief raffinaderij, in het zuiden van China op te zeggen. De PDVSA is partner in het project waar 10 miljard dollar (8,7 miljard euro) mee is gemoeid.