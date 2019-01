Unilever legt voorraden ijs aan richting Brexit

Ⓒ ANP

LONDEN (ANP) - Unilever legt in aanloop naar de Brexit in zowel Groot-Brittannië als het Europese vasteland voorraden aan van onder meer Ben & Jerry's en Magnum-ijs. Dat zei topman Alan Jope donderdag in een toelichting op de jaarcijfers van consumentengoederenconcern.