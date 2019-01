Meer bolides zorgen voor meer winst Ferrari

Ferrari verkocht in 2018 in totaal 9251 auto's, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Met name van modellen met een V12-motor, zoals de 812 Superfast, reden er meer de fabriek uit.

De winst van Ferrari steeg met 46 procent tot 787 miljoen euro, onder meer door een lagere belastingdruk. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 3,4 miljard euro. Zonder negatieve wisselkoerseffecten was de omzet volgens Ferrari met 3,2 procent gestegen.

Voor 2019 verwacht Ferrari dat het bedrijf de economische turbulentie het hoofd kan bieden. Zo denkt de sportwagenmaker dat de winst tot 1,25 miljard euro kan stijgen.