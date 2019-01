’Canadezen azen op KPN’

Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag. De koers van KPN schoot direct met 10% omhoog, de sterkste stijging sinds 2013, maar zakte iets later terug naar 7% winst.

KPN en Brookfield weigeren commentaar.

Bloomberg meldt dat Brookfield nog geen definitief bod gereed heeft. De vermogensbeheerder zou KPN ook nog niet hebben benaderd.

Gesproken met aandeelhouders

Brookfield heeft volgens de bronnen wel gesproken met Nederlandse pensioenfondsen die al jaren een aandelenbelang in het Nederlandse bedrijf bezitten. Pensioenreuzen APG en PGGM melden in een reactie „geen enkel commentaar” te geven.

Het investeringsfonds uit Toronto, het grootst in alternatieve beleggingen in Canada met 81.000 personeelsleden, is afgelopen jaren doorlopend betrokken bij miljardenovernames.

Brookfield boekte vorig jaar $55 miljard omzet. KPN heeft nu een marktwaarde van €11 miljard, bij een jaaromzet van €5,8 miljard. Het grootste Nederlandse telecombedrijf meldde afgelopen woensdag kwartaal- en jaarcijfers met omzetverlies in vooral de mobiele markt.

Mexicaans belang

Eerder maakte de Mexicaanse telecom-miljardair Carlos Slim met América Móvil avances om het grootste KPN over te nemen. Dat sloeg in een maandenlange strijd die aanval af, met steun van het ministerie van Economische Zaken.

De Mexicanen bezaten destijds een vijfde van de aandelen, nu hebben ze nog 16,1% in KPN. Grootaandeelhouder Slim meldde in 2017 nadat de overnamepoging was mislukt uitdrukkelijk dat verkoop van zijn KPN-belang zijn ambitie was.

Sindsdien is de telecommarkt in een aanhoudende fusie- en overnamestrijd verwikkeld geraakt. De nieuwe KPN-topman Ibarra - die in Italië de megafusie van telecomaanbieders Tre en Wind beklonk - zorgde voor tumult. Hij zou kort na de opvolging van ceo Eelco Blok op overnamepad zijn gegaan.

KPN trok zich de jaren ervoor, bij dalende omzetten, steeds meer terug op eigen markt en verkocht onder meer zijn Belgische en Duitse activiteiten.

