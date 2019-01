Omzet DowDuPont blijft vrijwel gelijk

DowDuPont zette een omzet van 20,1 miljard dollar in de boeken in het afgelopen kwartaal. Hetzelfde bedrag werd ook een jaar eerder gemeld. Het verkoopvolume en de prijzen in de lokale markten gingen met 1 procent omhoog. Maar dit werd tenietgedaan door wisselkoerseffecten, die een hap van 2 procent uit de omzet namen. Pijnlijk was de omzetdaling tot 12 miljard dollar in de belangrijkste tak van het concern, die chemische stoffen voor plastische verpakkingen en remvloeistoffen produceert.

Onder de streep resteerde er 513 miljoen dollar. DowDuPont zette over heel 2018 een omzet van 86 miljard dollar in de boeken, wat wel een groei van 8 procent betekende.

Het chemiebedrijf bleef timmeren aan kostenbesparingen als gevolg van de fusie in 2017. DowDuPont bespaarde 500 miljoen dollar in het vierde kwartaal. In totaal is er al 1,8 miljard dollar aan kostenvoordelen bereikt sinds het samengaan van de twee bedrijven. In het komende jaar wordt daar verder op ingezet, aldus topman Ed Breen. Verder mikt het bedrijf op een omzetgroei van 2 tot 3 procent in 2019.