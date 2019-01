Wie is KPN-belager Brookfield?

Brookfield is minder actief in de telecomwereld. De Canadezen zouden deze maand wel interesse hebben getoond in datacenters van het Spaanse Telefónica.

Ook begeeft Brookfield zich regelmatig op het overnamepad. De onderneming nam vorig jaar deel aan een consortium dat een bod van circa €3 miljard wilde uitbrengen op het Britse winkelvastgoedbedrijf Intu.

’Canadese Warren Buffett’

Ruim 80.000 mensen zijn werkzaam bij Brookfield in dertig landen. Het concern wordt geleid door Bruce Flatt. De 53-jarige topman wordt gezien als de ’Canadese Warren Buffett’. Hij werd in 2002 benoemd in de top van de vermogensbeheerder. De Harvard Business Review plaatste Flatt vorig jaar op de 60e plaats in de top 100 van best presterende ceo’s.

Brookfield kent een rijke geschiedenis. De onderneming werd in 1889 opgericht en was oorspronkelijk actief als investeerder in de infrastructuur in Canada en Brazilië.

