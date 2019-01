Winstdaling verfproducent Sherwin-Williams

Sherwin-Williams verkocht in 2018 voor 17,6 miljard dollar aan verf en coatings. De omzet lag daarmee hoger dan de bijna 15 miljard dollar die een jaar eerder in de boeken werd gezet. De nettowinst bedroeg vorig jaar 1,1 miljard dollar tegen 1,7 miljard dollar in 2017. Sherwin-Williams had onder meer te kampen met hogere grondstofkosten die deels opgevangen konden worden door prijsverhogingen.

Voor dit jaar ziet Sherwin-Williams goede kansen voor winstgevende groei in alle divisies. In het eerste kwartaal wil de verfmaker de omzet met tussen de 2 en 6 procent op jaarbasis opvoeren. Voor heel 2019 moet de omzet met tussen de 4 en 7 procent omhoog.