GE sluit jaar af met groter verlies

Vooral de stroomdivisie kampte met zwakke resultaten en zag de opbrengsten met een kwart afnemen. De zeer zwakke vraag naar gasturbines speelt het onderdeel parten, wat topman Larry Culp dit najaar tot stevige ingrepen noopte. De tak voor luchtvaart boekte daarentegen uitstekende resultaten en verhoogde het voorbije jaar de omzet en winst.

Het verlies per aandeel bedroeg over het voorbije jaar 2,62 dollar, tegen een min van 1,03 dollar in 2017. Het vierde kwartaal eindigde voor het conglomeraat met een plus van 7 dollarcent per aandeel, terwijl daar een jaar eerder nog een verlies per aandeel van 1,27 dollar stond.

Omzet

De omzet steeg over heel 2018 met 3 procent tot 121,6 miljard dollar. In het vierde kwartaal dikten de opbrengsten met 5 procent aan, tot 33,2 miljard dollar.

In een toelichting op de cijfers onderstreepte topman Culp nogmaals de belangrijkste opdracht voor GE: het aanzienlijk terugdringen van de grote schuldenlast. Daarvoor werden ook in 2018 een aantal onderdelen in de etalage gezet, waaronder de divisie voor medische technologie.

GE meldde ook een schikking te hebben getroffen met de Amerikaanse justitie. Het conglomeraat betaalt 1,5 miljard dollar om een punt te zetten achter een strafrechtelijk onderzoek naar zijn voormalige hypotheekverstrekker WMC. De hoogte van die boete komt overeen met een voorziening die GE had genomen.