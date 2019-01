Sterk kwartaal UPS dankzij groei thuismarkt

Atlanta - De Amerikaanse pakketbezorger UPS groeide harder in het vierde kwartaal mede dankzij de sterkere prestatie in zijn thuismarkt tijdens de feestdagen. In de VS werden er ruim 21 miljoen pakketjes per dag bezorgd in de verslagperiode. Maar ook buiten de Verenigde Staten realiseerde de onderneming een gezonde omzetgroei. Onder de streep resteerde er een winst van 453 miljoen dollar.