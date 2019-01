Schijnwerpers Wall Street op Facebook

Beleggers kijken ook naar Washington waar een Chinese en een Amerikaanse delegatie praten over een handelsakkoord. Berichten over een op handen zijnde topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping bieden hoop op een oplossing voor het handelsconflict. Ook komen er nog wat macro-economische cijfers over uitkeringen en huizenverkopen.

Facebook liet sterke groeicijfers zien ondanks de reeks privacyschandalen die het bedrijf dwars zaten. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg flink en er werd een recordwinst in de boeken gezet. Voorbeurs stond het aandeel fors in de plus.

Tesla

Tesla lijkt lager te gaan openen. De maker van elektrische auto's verraste met het nieuws dat financieel directeur Deepak Ahuja vertrekt en opgevolgd wordt door de 34-jarige Zach Kirkhorn. Tesla boekte wel voor het tweede kwartaal op rij winst en het bedrijf zegt voldoende geld in kas te hebben.

Techbedrijf Microsoft deed goede zaken met zijn clouddiensten en zette een winst in de boeken. Chipmaker Qualcomm zag de omzet flink dalen na het verlies van Apple als klant. Wel maakte het bedrijf winst. Industrieel concern General Electric (GE) zag het verlies over heel 2018 stijgen, maar boekte een bescheiden winst in de laatste drie maanden. Ook maakte GE bekend een schikking te hebben getroffen met de Amerikaanse justitie over zijn voormalige hypotheekverstrekker WMC.

PayPal

Betalingsbedrijf PayPal zag het aantal nieuwe accounts hard groeien en voerde de winst op. Klanten van creditcardaanbieder Visa gaven in de feestdagenperiode meer uit, waardoor de onderneming de omzet en winst opkrikte. Branchegenoot Mastercard zag de winst ook flink stijgen. Cosmeticaproducent Avon kondigde een grote reorganisatie aan. Het bedrijf heeft veel last van concurrentie van onder meer trendy start-ups.

Ook onder meer chemiebedrijf DowDuPont, verfmaker Sherwin-Williams, uitzender ManPower, pakketbezorger UPS en defensieconcern Northrop Grumman openden de boeken.

Woensdag eindigde Dow-Jonesindex 1,8 procent hoger op 25.014,86 punten na het rentebesluit van de Fed. De brede S&P 500 won 1,6 procent tot 2681,05 punten en schermenbeurs Nasdaq kreeg er 2,2 procent bij op 7183,08 punten.