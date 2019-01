Column: IMF-outlook weerspiegelt onze angsten

De nieuwe IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath concludeerde in het rapport dat de wereldwijde groei hapert. De vertraging is verrassend en Gopinath besteedde de nodige woorden aan de risico’s die aan de vooruitzichten kleven. Deze risico’s zijn niet zozeer economisch of financieel van aard, maar vooral politiek. Handelsspanningen, de Italiaanse politiek, Brexit en de shutdown van de Amerikaanse overheid werden allemaal door haar aangehaald als potentiële bronnen die de economie verder kunnen doen verzwakken.

De dubbele onbekende

Hoe die risico’s zich gaan ontwikkelen de komende maanden, niemand weet het. En geeft de aandelenmarkt de belegger dan wel voldoende compensatie om deze risico’s op zich te nemen? Het is op zich wel bemoedigend als marktspelers de focus leggen op de ’worst-case scenario’s’ van zaken met een dubbele onbekende: de onbekende afloop en de onbekende invloed van die afloop op het financiële stelsel.

Wat we wel weten is dat sinds het begin van 2018 de MSCI All Country World Index met 1,5% gestegen is tot 7,5%. In de koersen zitten de risico’s waar het IMF het over heeft al verwerkt. Beleggers worden op hun wenken bediend met een theoretische plus van 1,5%. In sommige markten, zoals Japanse, krijgen we 2,5% meer dan een jaar geleden en de goedkoopste waarderingen sinds halverwege de eurocrisis.

Meer herstel aandelen mogelijk

IMF-president Christine Lagarde zwaaide een waarschuwende vinger richting politieke organen. Ze maande hen orde op zaken te stellen, zich veerkrachtig te tonen, een inclusieve samenleving te omarmen en grensoverschrijdende samenwerking te vergroten. Als zij dit daadwerkelijk gaan doen, is er meer herstel mogelijk voor de aandelenmarkten, meer dan we al in januari hebben gezien. Het sentiment dat nu heerst wordt nog niet gestaafd door de onderliggende ontwikkelingen die suggereren dat er een structurele groeivertraging is: veel arbeidsmarkten worden nog altijd sterker en de inflatieverwachtingen zijn gunstig.

Dit kan natuurlijk verslechteren, we worden echter nog steeds ruimschoots gecompenseerd voor de risico’s, ook in delen van de obligatiemarkt. Mocht de onzekerheid rond politieke problemen afzwakken, zou een positiever sentiment de rendementen flink kunnen aanzwengelen.

Het IMF heeft daar met al haar goedbedoelde voorspellingen geen invloed op.

Maria Municchi is fonds manager bij M&G Investments.