'Overnamepoging KPN hing in de lucht'

Amsterdam - Een poging om KPN over te nemen zat er al een tijd aan te komen. Het is een aantrekkelijke onderneming, meent analist Jos Versteeg van InsingerGillisen. ,,Het is een grote speler op een compacte markt. Er zijn hier nauwelijks buitengebieden'', somt hij op. Nederland is vergeleken met veel andere landen ,,één grote stad'', aldus de kenner.