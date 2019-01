Verkoop nieuwe woningen VS sterk gestegen

De verkoop kwam gemeten op jaarbasis uit op 657.000 nieuwe huizen. Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de woningverkoop met 4,8 procent zou toenemen. In oktober ging de verkoop nog met een herziene 8,3 procent omlaag.

De verkoop kwam daarmee uit op het hoogste niveau in acht maanden. Lagere prijzen van nieuwbouwwoningen lokten kopers naar de markt. Binnen de vier regio's in de VS ging in het noordoosten van het land de verkoop het sterkst omhoog, gevolgd door het middenwesten en het zuiden. In het westen van de VS daalde de verkoop.