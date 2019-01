’Amerika weet aan recessie te ontkomen’

Volgens Flanagan zal de stand van zaken bij de Amerikaanse economie nog een tijdje troebel blijven doordat het nog even zal duren voordat de verschillende overheidsinstellingen in de VS die stil hebben gelegd door het conflict tussen de Trump en de Democraten over de rijksbegroting hun data weer kunnen samenstellen en vrijgeven.

Hij gaat er van uit dat in het eerste kwartaal van 2019 de gedeeltelijke shutdown meer dan waarschijnlijk een negatieve impact zal hebben op het economische klimaat, maar naar verwachting in het tweede kwartaal herstel te zien zal zijn.

De Amerikaanse centrale bank zal pas in het voorjaar een goed beeld krijgen van de onderliggende economische omstandigheden, waardoor de timing van een nieuwe monetaire verkrapping zo goed als zeker naar achteren wordt geduwd, stelt Flanagan. Hij voorziet dat de Fed later dit jaar nog één keer in actie zal komen.