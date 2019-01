Column: V voor Veerkracht in 2019

Overal om me heen merk ik dat negativiteit overheerst. Bij Amerikanen is er de angst voor een stijging van de korte rente tot boven de lange rente, China, handelstarieven, president Trump en dalende olieprijzen. Bij Nederlandse investeerders is er de angst voor handelstarieven, vertraging van de economische groei, het protest van de ''gele hesjes'' in Frankrijk - en de mogelijkheid dat dat overslaat naar België en Nederland - de economisch zwakke situatie in Duitsland, de ECB die stopt met het opkopen van obligaties en de Brexit. 2018 was een trans-Atlantisch angstjaar. Investeerders bleven alsmaar dezelfde problemen herkauwen.

Wereldwijd daalden de aandelen met 4,1% in 2018, maar de 16,3% in het vierde kwartaal was een vrije val. In dollars zaten ze dicht bij een bearmarkt. Misschien dat het zover gaat komen, misschien ook niet. Het onderscheid is niet belangrijk. Ik verwachtte vorig jaar veel betere rendementen wereldwijd en een eurozone die daarin voorop zou lopen. Ik had het mis. Mea culpa! Maar hoe vervelend dat ook is, we moeten vooruitkijken naar 2019. Negatieve jaren maken het makkelijker om met meer zekerheid een prognose voor de toekomst te geven.

Angst bij beleggers

In efficiënte markten zijn wijdverspreide angsten van investeerders al ingecalculeerd. Wat er op de markt gebeurde in december werd niet veroorzaakt door feiten. Het waren juist grotendeels onopgemerkte liquidaties van hedgefondsen die aanzetten tot paniekverkoop. Ruim 500 Amerikaanse hedgefondsen waren na jaren van onderprestatie diep in het rood gekomen en hadden hun beleggers te kennen gegeven dat ze er aan het eind van het jaar mee zouden stoppen. Anderen zien alleen een stijgende uitstroom. Het resultaat: een lukrake verkoop in december. De dynamiek binnen ETF's en beleggingsfondsen laat zien dat veel particuliere beleggers op de vlucht sloegen voor de steile dalingen.

Het gevolg: een grafiek die op de linkerpoot van een V lijkt. Na die steile dalingen volgt doorgaans echter even snel een stijgende lijn die op de rechterpoot van een V lijkt – ongeacht of het dieptepunt nu een marktcorrectie was of een bearmarkt. Als we naar de markten in de VS kijken, vanwege hun lange geschiedenis, zien we dat aandelen in de 12 maanden na een correctie gemiddeld met 34% stijgen. Na een bearmarkt is dit 47%. Bovendien waren er alleen tijdens een mondiale recessie of grote oorlog opeenvolgende negatieve jaren. Een baisse in 2019 ligt nu niet in de lijn der verwachtingen.

Vergeet niet: december is de geschiedenis ingegaan als de op een na slechtste maand ooit wereldwijd. Maar de voortekenen zijn niet slecht! Bij slechts vijf ontwikkelde landen was er sprake van economische krimp in het derde kwartaal. Dit lijken op zichzelf staande gevallen te zijn, geen blijvende mineur. Dat is minder dan in het eerste kwartaal van 2015 of het tweede kwartaal van 2014 en het gaat veelal om dezelfde landen die een dip meemaken. Maar met de wereldwijde groei ging het goed. Het klopt dat het BBP in Nederland nog maar 0,2% steeg ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar die eb- en vloedbeweging is absoluut normaal. Toekomstgerichte markten weten dit.

Verdere groei bedrijfswinsten

Elders laten de meeste maandelijkse gegevens zoals overzichten van inkoopmanagers - inclusief die in Nederland - wereldwijd een uitbreiding en stijging van nieuwe opdrachten zien. Indicatoren die vooruitkijken, zoals de Conference Board Leading Economic Indices van de VS en de eurozone, staan hoog en stijgen. Wereldwijd stegen de bedrijfswinsten in 2018 terwijl de koersen daalden, waardoor de waarderingen daalden! In Amerika steeg de winst vorig jaar met maar liefst 20,1%. Analisten verwachten nu een verdere groei. Sinds 1996 werd elk jaar met dalende cijfers gevolgd door stijgende waarderingen in het jaar erna.

Dus zet u nu schrap voor de opleving. Wacht niet af totdat die zich duidelijk aftekent want dan is het te laat. Bij een V-vormige opleving stijgen de aandelen die het meest zijn gedaald, het sterkst. Zie ze als ''verende aandelen'' waar het somberste sentiment opeens positief kan omslaan. Dat is gunstig voor aandelen in Nederland en in de eurozone, die weggezakt zijn in een malaise waardoor positieve voortekenen aan het zicht worden onttrokken. Sla uw slag met internationale tech-bedrijven, die na hun piek in oktober met een vrije val van 22,5% in december een dieptepunt bereikten. Ook energie werd meegetrokken in de neergang van het kelderen van de olieprijzen en staat klaar om weer omhoog te schieten. Tot slot, geef de voorkeur aan groei- boven waardeaandelen.

Ken Fisher is directeur van Fisher Investments Nederland.