Veel varkenshouders in het rood

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM (ANP) - De bankrekening van een gemiddeld varkensbedrijf in Nederland was in december roodgekleurd. De kaspositie van de bedrijven verslechterde gestaag, omdat de boeren kampten met lagere prijzen voor vleesvarkens en duurder voer. Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van ABN AMRO en Wageningen Economic Research.