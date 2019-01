Unibail en DSM zetten in AEX beste beentje voor

Na de beroerde gang van zaken op het Damrak in de laatste maanden van 2018 is de turbulentie vanaf de start van het nieuwe jaar flink getemperd. De verminderde handelsspanningen tussen Amerika en China gaven steun aan de handel. De mildere toon van de Federal Reserve droeg eveneens bij om de animo bij beleggers op het Damrak aan te wakkeren. Verder heeft het overwegend meevallende cijferseizoen meegeholpen om het pessimisme in de markt te verdrijven. Het terugkeerde vertrouwen legde de AEX in januari bepaald geen windeieren. De hoofdgraadmeter sprintte met een slotstand van 520,63 op 31 januari, per saldo maar liefst 6,7% vooruit naar het hoogste niveau in bijna twee maanden.

In de AEX stal deze maand vooral Unibail-Rodamco-Westfield de show. Het vastgoedfonds dat vorig jaar hard werd geraakt, wist deze maand 16,1% aan waarde terug te winnen. DSM liep in 2018 eveneens zware averij op. Het fijnchemieconcern liet in januari per saldo veerkracht zien met een koerssprong van meer dan 14%. Ook Vopak kwam na de malaise van vorig jaar terug in het gevlij van beleggers. Het aandeel van de bodemonderzoeker schoot deze maand 11,9% omhoog. ASML (+11,7%) en Galapagos (+11,5%) zaten ook in de top vijf van best presterende fondsen.

Verder werd de pijn bij de financiële waarden uit het voorbije jaar deels weggenomen gesteund door de overwegend beter dan verwachte prestaties in de Amerikaanse bankenhoek. Bankconcern ING zag de koers op maandbasis 9,6% aantrekken, terwijl verzekeraar Aegon per saldo bijna 10% aandikte.