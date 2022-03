Moederbedrijf Johma koopt Russen uit

Dat laat ceo Erik Bras weten aan De Telegraaf. Driekwart van de aandelen in Signature Foods was tot vandaag in handen van Pamplona Capital Management.

Pamplona Capital Management is een investeringsmaatschappij in handen van de geboren Rus Alexander Knaster. Die herbelegt een groot deel van het vermogen van oligarchen als Mikhael Fridman en Petr Aven. Beiden staan sinds kort op de Britse en Europese sanctielijsten na aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

Bekijk ook: Personeel salademaker Johma naar front Oekraïne

Johma-eigenaar Signature Foods heeft ook een fabriek in Warschau, waar veel Oekraïners werken. Een deel van hen is vertrokken naar het front.

Lening

Het Nederlandse management koopt het concern met een achtergestelde lening, die het krijgt van Pamplona Capital Management.

Pamplona kocht Signature Foods in december 2020 van het Zweedse IK Investment Partners.

De door Pamplona benoemde leden van de Raad van Commissarissen zullen aftreden op het moment dat de transactie is afgerond, laat Signature Foods weten in een verklaring.

Martin Schwab, Managing Partner van Pamplona en vertrekkend voorzitter van de Raad van Commissarissen van Signature Foods, schrijft daarin: „Wij zijn verheugd een transactie te hebben afgerond die de voortdurende ontwikkeling van Signature Foods ondersteunt en de belangen van al onze belanghebbenden het beste dient. Wij wensen Erik en de rest van het Signature Foods team veel succes toe bij het verder ontwikkelen van het bedrijf; ze hebben fantastisch werk verricht door Signature Foods te laten groeien tot waar het nu is.”

Erik Bras, schrijft: „De transactie die we vanochtend hebben afgerond, brengt Signature Foods voor 100% onder Nederlands eigendom en controle. Ik wil Martin Schwab en het Pamplona team bedanken voor hun vertrouwen in de kracht van onze merken en in ons managementteam. Wij hebben Signature Foods gezamenlijk door de Covid-19 crisis en meer recente moeilijke tijden geleid. Deze transactie is de beste oplossing voor Signature Foods, en ik wil Martin en zijn team bij Pamplona Capital Management hartelijk danken voor hun steun.”