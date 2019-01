'Shell en pensioenfonds samen bij bod Endeavor'

In december hadden bronnen al gemeld dat Shell gesprekken voerde over een overname van Endeavor voor 8 miljard dollar. Met het Canadese pensioenfonds als partner zou Shell meer financiële slagkracht hebben bij een eventuele acquisitie. Endeavor is vooral actief in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.

Eerder zouden ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips ook interesse hebben gehad in Endeavor, dat zichzelf in de etalage heeft gezet. Zij zijn echter afgehaakt, hebben bronnen gezegd.