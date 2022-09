Premium Het beste van De Telegraaf

Overheid is klaar met ’terugtrekkende bewegingen’ van het bedrijfsleven Miljoenenboete voor uitblijven statiegeldsysteem op blikjes

Den Haag - De Inspectie Leefomgeving en Transport legt producenten en importeurs van dranken in blik, waaronder ook de supermarkten, een dwangsom op van €28 miljoen. Reden is dat zij volgens de overheid onvoldoende actief zijn om een statiegeldsysteem voor blikjes op te zetten, dat vanaf 1 januari 2023 functioneert. De bedrijven die deze boete ontvangen, zeggen dat ze per 1 april zo’n systeem hebben. Daar neemt de overheid geen genoegen mee.