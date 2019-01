Trump ziet vooruitgang in gesprekken met China over technologie

Deze week hebben de Chinese vice-premier Liu He en de Amerikaanse afgezant Robert Lighthizer in Washington aan tafel gezeten in een nieuwe ronde van onderhandelingen om een einde te maken aan de voortslepende handelsvete.

Sinds begin december vorig jaar na de ontmoeting tussen Trump en de Chinese leider Xi bij de G20-top in Argentinië hebben Amerika en China een wapenstilstand afgesproken die af zal lopen op 1 maart van dit jaar. Trump gaf aan dat over een verlenging van de deadline niet is gesproken.

Optimisme bij beleggers dat beide economische grootmachten de strijdbijl gaan begraven hebben sinds begin van dit jaar flink bijgedragen aan een opleving van de aandelenmarkten.