Amazon overtreft omzetverwachting; Prognose valt tegen

De omzet bij Amazon kwam in het vierde kwartaal van vorig jaar uit op $72,3 miljard. Over dezelfde periode in 2017 bedroegen de verkopen $60,5 miljard. In doorsnee werd gerekend op een omzet van $71,87 miljard.

Onder de streep werd een winst per aandeel behaald van $6,04 . Analisten gingen uit van een winst per aandeel van $5,68.

De prognose van Amazon voor de omzet in het lopende kwartaal tussen de $56 miljard en $60 miljard kwam onder de consensus van analisten uit die $60,5 miljard hadden voorzien.

In de nabeurshandel werd negatief gereageerd op de terughoudende vooruitblik die Amazon naar buiten bracht.