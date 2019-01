Amazon ziet omzet en winst sterk stijgen

Amazon boekte een omzet van 72,4 miljard dollar, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 3 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2018 werd een omzet genoteerd van 232,9 miljard dollar, een toename van 31 procent, met een nettowinst van 10,1 miljard dollar.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar rekent Amazon op een omzet van 56 miljard tot 60 miljard dollar, een stijging van 10 tot 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook verwacht het bedrijf een hogere operationele winst dan in de eerste periode van 2018.

Topman Jeff Bezos van Amazon is de laatste tijd in het nieuws vanwege de scheiding van zijn vrouw MacKenzie, na een huwelijk van 25 jaar. Zij zou recht hebben op de helft van zijn vermogen van naar schatting ruim 137 miljard dollar. Op de beurs heeft het nieuws over de scheiding van Bezos voor enige onrust gezorgd.