Olie naar record, stijging benzineprijs

Tegelijkertijd bleef de vraag op peil, hoewel de economie in de wereld iets afkoelt.

De prijs van Brent-olie, basis voor Europese benzine aan de pomp, is in die vier weken niet zo hard gestegen sinds 2015, aldus ABN Amro.

Die verhoging van prijzen wordt met enige vertraging doorberekend aan de pomp voor consumenten. Bovendien stijgt de accijns op brandstof dit jaar twee keer zo hard in vergelijking met het jaar daarvoor, aldus belangenorganisatie van automobilisten UnitedConsumers. De overheid heeft de verbruiksbelasting op benzine, diesel en lpg verhoogd.

Sinds oktober daalde de olieprijs: producenten bleven pompen, terwijl de vraag terug ging als gevolg van het handelsconflict tussen de VS en China.

Fikse bewegingen

Met Kerst ontstond een keerpunt. Volgens ABN Amro zal de olieprijs dit jaar flink bewegen, tussen $60 en $80 per vat. Vorig jaar ging de olieprijs van $53 naar de piek van $86.

Energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro ziet veel „marktspeculatie op prijsstijgingen”, rekenend op een prijsstijging omdat het handelsconflict tot een goed einde kan komen.

Hoe sterk vraag en aanbod in de Amerikaanse markt wijzigen is slecht te zien, door de shuwtdown heeft de overheid de geen data bijgehouden.

In de gasmarkt ziet ABN Amro een omslag. Het kabinet heeft na aardbevingen een stop op de eigen gaswinning in vooral Groningen gezet.

Gasprijs concurrerend

Enkele maanden geleden is Nederland daarmee netto-importeur van gas geworden. In de lng-gasmarkt is daarmee veel gewijzigd. Van Cleef: „Opvallend is dat de ladingen lng steeds minder worden verhandeld en verder getransporteerd, en steeds vaker opnieuw worden omgezet naar gas voor consumptie in Nederland.”

Er is veel lng beschikbaar gekomen. Die is volgens econoom Van Cleef, ook door de afgenomen vraag uit Azië, in Europa concurrerend tegen tegen de gebruikelijke gasprijs. „Lng vormt daarmee een goed alternatief voor gas uit bijvoorbeeld Noorwegen of Rusland.”

