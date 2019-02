Winstgroei voor vastgoedfonds WDP

WDP, dat ook een notering heeft op Euronext Amsterdam, zette een nettowinst in de boeken van 328,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 235,2 miljoen euro. De zogeheten EPRA-winst, het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten, kwam uit op 134,4 miljoen euro, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Per aandeel kwam dit resultaat uit op 6 euro per aandeel.

De bezettingsgraad van de portefeuille bedroeg aan het einde van het jaar 97,5 procent, iets meer dan een jaar eerder. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië.

Groei

WDP wil de komende jaren verder groeien, zo kondigde het verder in een verklaring aan. Daarbij moet de portefeuille in de vijfjarige periode tot en met 2023 aandikken tot 5 miljard euro en de EPRA-winst per aandeel tot 8 euro. Daarvoor rekent WDP in beperkte op ,,selectieve acquisities''.

Voor het huidige jaar rekent WDP op een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel en een dividend van 5,20 euro. De verwachtingen zijn onder meer gebaseerd op de recente sterke groei van de portefeuille, die dit jaar volledig zullen renderen. Over 2018 is de uitkering aan de aandeelhouders 4,80 euro per aandeel.

Overigens draagt WDP Rik Vandenberghe als voorzitter van het bestuur voor een periode van vier jaar. Hij moet daar Mark Duyck opvolgen. Vandenberghe is momenteel topman van bouw- en vastgoedbedrijf Besix en werkte voorheen bij ING, waar de directeur was van ING België. De aandeelhouders moeten zijn benoeming nog goedkeuren.