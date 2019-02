Bedrijvigheid industrie China verder gekrompen

De inkoopmanagersindex zakte tot het laagste niveau in drie jaar tijd, op 48,3. Dat was een maand eerder nog 49,7. Economen rekenden in doorsnee op een peil van 49,6. Een stand van 50 of meer wijst op groei.

Kenners zien het slechter dan verwachte indexniveau als een nieuw zorgelijk signaal over de stand van de op een na grootste economie ter wereld. De index die de Chinese overheid eerder al bekendmaakte toonde ook een krimp met een niveau van 49,5. Anders dan de cijfers van de overheid die zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven richten, mikken Markit en Caixin meer op kleinere private ondernemingen.