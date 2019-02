Eerste winst in jaren voor Deutsche Bank

De nettowinst kwam uit op 341 miljoen euro. Dat was in 2017 nog een verlies van 735 miljoen euro. De inkomsten van Deutsche Bank daalden het afgelopen jaar met 4 procent tot 25,3 miljard euro. Dat kwam onder meer door het beperken van de activiteiten en een lastige financiële markt in het vierde kwartaal. Ook kwam het financiële concern negatief in het nieuws, bijvoorbeeld door een inval van de Duitse justitie eind november.

Desondanks trok Deutsche Bank nieuwe klanten. Zo kwamen er in Duitsland 3000 kleine zakelijke klanten bij. Na de introductie van Apple Pay gaf de bank binnen vier weken 7 procent meer creditcards uit. Ook werden er meer leningen uitgegeven en storten klanten meer geld. De zakenbank daarentegen haalde 5 procent minder inkomsten.

Topman

Deutsche Bank worstelt al jaren en probeerde met een nieuwe topman een ommekeer te bewerkstelligen, maar wordt daarbij gehinderd door onder meer beschuldigingen van witwassen, verlaagde ratings en gemiste stresstests. De laatste maanden wordt er volop gespeculeerd over een ophanden zijnde fusie tussen Deutsche Bank en branchegenoot Commerzbank.

Volgens topman Christian Sewing is zijn bank nu dan toch echt de juiste weg ingeslagen. In 2019 wil hij dat Deutsche Bank winstgevende groei laat zien. De afgelopen jaren sneed het financiële concern al in de kosten, onder meer door reorganisaties. Die gaan ook dit jaar door. Eind 2018 had de bank nog 91.700 personeelsleden. Dat moeten er in 2019 ruim minder dan 90.000 worden.