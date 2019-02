Lagere omzet verlichtingsbedrijf Signify

De vergelijkbare omzet, dus exclusief onder meer wisselkoersen, daalde met 7,3 procent. Bij led-gebaseerde verlichting zag Signify de omzet licht stijgen. Over heel 2018 werd een omzet behaald van bijna 6,4 miljard euro, tegen iets minder dan 7 miljard euro een jaar eerder. Volgens het bedrijf is op led-gebaseerde verlichting nu goed voor 71 procent van de gehele omzet. De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 119 miljoen euro en over heel 2018 was dit 261 miljoen euro.

Signify gaf voor het huidige jaar aan te rekenen op een vergelijkbare toename van de omzet uit led-gebaseerde verlichting (met ook de divisies Home en Professional) met 2 tot 5 procent, terwijl bij gewone lampen de verkoop met 21 tot 24 procent zal dalen. Dat zou volgens het bedrijf een minder sterke omzetkrimp zijn dan de markt.

Zwaar weer

De verlichtingssector zit al tijden in zwaar weer. Zo kwam het Duitse Osram Licht onlangs nog met een nieuwe omzetwaarschuwing, mede door de aanhoudende handelsspanningen en zwakkere groei in China. Signify stelde vorige zomer de verwachtingen voor heel het jaar neerwaarts bij, vanwege druk op de verkoop van conventionele lampen door de overgang naar led-verlichting en een zwakkere vraag. Op de aandelenbeurs is de koers van Signify in het afgelopen jaar sterk gedaald.

De onderneming krikte dankzij kostenbesparingen haar operationele marge vorig jaar op tot 10,1 procent, van 9,6 procent in 2017. Signify gaf aan voor dit jaar op een marge te mikken van 11 tot 13 procent. Het dividend wordt verhoogd met 4 procent tot 1,30 euro per aandeel. Inclusief het dividend van 2018 ontvangen aandeelhouders van Signify 1,1 miljard euro aan kapitaal sinds de beursgang van de voormalige verlichtingsdivisie van Philips in mei 2016.

Topman Eric Rondolat verklaarde in een toelichting op de cijfers dat ondanks de lastige marktomstandigheden Signify zich blijft richten op nieuwe groeiplatformen om de marktpositie te versterken en verbetering van het groeiprofiel van de onderneming.