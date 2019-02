Verlichtingsbedrijf Signify dimt omzet

Signify spreekt dan ook van uitdagende marktomstandigheden en verwacht dat de omzet uit traditionele lampen dit jaar verder afneemt.

De vergelijkbare omzet, dus exclusief onder meer wisselkoersen, daalde met 7,3 procent. Bij led-gebaseerde verlichting zag Signify de omzet licht stijgen.

"Daling marge gecompenseerd door lagere kosten"

Dit vindt verslaggever Wouter van Bergen:

„De brutomarge daalde door lagere volumes en prijzen, maar Signify compenseerde dat door te besparen op kosten als R&D en marketing”

Over heel 2018 werd een omzet behaald van bijna 6,4 miljard euro, tegen iets minder dan 7 miljard euro een jaar eerder. Volgens het bedrijf is op led-gebaseerde verlichting nu goed voor 71 procent van de gehele omzet. De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 119 miljoen euro en over heel 2018 was dit 261 miljoen euro.

Signify gaf voor het huidige jaar aan te rekenen op een vergelijkbare toename van de omzet uit led-gebaseerde verlichting met 2 tot 5 procent, terwijl bij gewone lampen de verkoop met 21 tot 24 procent zal dalen. Dat zou volgens het bedrijf een minder sterke omzetkrimp zijn dan de markt.