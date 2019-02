'Damrak wacht op banenrapport VS'

Aan het handelsfront meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dat China en de VS positieve vorderingen maken in het handelsoverleg tussen beide landen. Ook president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Maar er is nog een hoop werk te verrichten, meldde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse handelsoverleg tussen beide landen.

Verlichtingsbedrijf Signify zag de omzet in het vierde kwartaal dalen, onder druk van een dalende verkoop van gewone lampen. Het bedrijf spreekt van uitdagende marktomstandigheden en verwacht dat de omzet uit traditionele lampen dit jaar verder afneemt. Bij led-gebaseerde verlichting zag Signify de omzet licht stijgen.

WDP

Ook WDP opende de boeken. De Belgische vastgoedinvesteerder wist het resultaat afgelopen jaar te verbeteren. Dat kwam onder meer doordat de vastgoedportefeuille meer waard werd. Het bedrijf lanceerde ook een nieuw groeiplan voor de komende jaren en draagt Rik Vandenberghe voor als voorzitter van het bestuur. Hij zal Mark Duyck opvolgen.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat olie- en gasconcern Shell optrekt met het pensioenfonds Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) bij een mogelijke overname van de Amerikaanse olieproducent Endeavor. In december hadden bronnen al gemeld dat Shell gesprekken voerde over een overname van Endeavor voor 8 miljard dollar.

KPN

Ook KPN blijft in de schijnwerpers staan. Het telecomconcern dikte een dag eerder ruim 6 procent aan na berichten dat Brookfield gesprekken heeft gevoerd met Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM over een mogelijk gezamenlijk bod op KPN. De Canadese investeerder zou KPN nog niet hebben benaderd.

Speciaalchemiebedrijf DSM en funderingsspecialist Sif zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling op voor DSM en HSBC werd positiever over Sif. Société Générale startte daarnaast het volgen van bierbrouwer Heineken met een koopadvies.

De euro was 1,1440 dollar waard, tegen 1,1452 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 53,76 dollar. Brent steeg 0,1 procent in prijs tot 60,87 dollar per vat.