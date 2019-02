Sony verhoogt winstverwachting

Sony verwacht nu om een jaarwinst van 835 miljard yen, omgerekend 6,7 miljard euro, in het gebroken boekjaar dat loopt tot en met maart. Dat is bijna 20 procent meer dan de eerdere verwachting.

De optimistische houding van Sony is opvallend. De technologiesector staat enigszins onder druk vanwege een afnemende vraag op grote markten als China en een wereldwijd dalend consumentenvertrouwen. Sony weet dit onder meer te omzeilen door zijn strategische inzet op de muziekindustrie. De onderneming is de grootste muziekuitgever ter wereld, op een moment dat de interesse in streamingdiensten groot is. Het bedrijf voegde vorig jaar nog platenlabel EMI toe aan zijn portefeuille.

De operationele winst uit dat onderdeel groeide afgelopen kwartaal met 108 procent, meldde Sony vrijdag. Ook haalden de Japanners veel inkomsten uit de games-divisie, die tak met de PlayStation-computer groeide met ruim 73 procent. In totaal zette Sony een resultaat van 429 miljard yen in de boeken voor de laatste drie maanden van 2018.