Fraudeproces tegen vastgoedmiljonair Hummel wankelt

„Ja natuurlijk, ik zeg tegen een medewerker dat ik de Endstra’s ga oplichten. Wat denkt u nou zelf?”

Hummel schiet uit z’n slof als hij een belastende verklaring van een ontslagen ondergeschikte krijgt voorgehouden. Het is een van de weinige momenten in het proces dat hij z’n stem verheft.

De twee aanklagers moeten alle zeilen bijzetten om hun verdenking van fraude met het Enschedese uitgaanscomplex Go Planet, destijds eigendom van Hummel en Endstra, overeind te houden. Er blijft weinig over van wat op het eerste oog een veel te lage waardebepaling lijkt bij de onderhandse verkoop van het complex door Hummel aan zijn ex Jeannette.

Zodoende is het ook nog maar helemaal de vraag of de Belastingdienst en de erven van Endstra wel zijn opgelicht, zoals het OM stelt in de tenlastelegging

Waardebepaling

Terwijl de aanklagers wapperen met taxaties van ruim tien miljoen euro, staan daar tegenover de waardebepalingen van de eveneens terechtstaande DTZ-taxateurs. En zij blijven ook tijdens de urenlange ondervragingen bij hun standpunt.

„Ik sta nog steeds volledig achter onze taxatie van 2,4 miljoen”, stelt Roy van der M. Volgens zijn collega Eddy H. werd de door het OM genoemde hoge taxatie gemaakt door „tovertaxateurs die huurwaardes uit de lucht plukten. In werkelijkheid stond Go Planet voor tachtig procent leeg en de rest betaalde amper huur. Het was een bloedbad.”

Dat het complex nog geen jaar later werd doorverkocht voor ruim acht miljoen euro, snapten de taxateurs zelf ook niet. „Daar waren we zeer verbaasd over”, geeft H. toe. Aan de telefoon grapt hij daar destijds nog over tegen een collega: „Zit de FIOD al achter je aan?”

Pas op zitting hoort hij dat die telefoon getapt werd. Door de FIOD.

De uitspraak in de zaak volgt op 4 april.

