Beurs: Opstekers VS geven steun aan AEX

Rond kwart over vier koerste de AEX-index 0,3% hoger op 522,23 punten, het hoogste niveau sinds begin december vorig jaar. De Midkap noteerde 0,2% in de min op 724,55 punten.

Elders in Europa klom Frankfurt 0,1% en Parijs steeg 0,2%.

Beleggers kregen in de middag werkgelegenheidcijfers uit de VS voorgeschoteld die in januari een veel hoger uit kwamen dan verwacht. De banengroei in december werd stevig neerwaarts bijgesteld. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de onderliggende trend op de Amerikaanse arbeidsmarkt nog steeds goed blijft. „Deze ontwikkeling was over de gehele breedte zichtbaar. Bovendien werden ambtenaren die het slachtoffer waren van de gedeeltelijke sluiting van de overheidsdiensten in de VS toch meegeteld als werker.” Het beter dan verwachte cijfer over de Amerikaanse bedrijvigheid zorgde eveneens voor een positieve noot.

Marey verwacht niet dat de Federal Reserve (Fed) zijn terughoudendheid zal gaan wijzigen vanwege de aanhoudende goed draaiende banenmotor in de VS. „De Fed kijkt vooral naar de toekomstige bedreigingen voor de Amerikaanse economie en zal zo goed als zeker nog lang op de handen blijven zitten.”

Aan het handelsfront meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dat China en de VS positieve vorderingen maken in het handelsoverleg tussen beide landen. Ook president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Maar er is nog een hoop werk te verrichten, meldde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse handelsoverleg tussen beide landen. Marey gaat er van uit dat China zal proberen om Trump tegemoet te komen door af en toe een gebaar te maken, zoals de import van sojabonen, maar structureel de poot stijf te blijven houden over onder meer de kwestie rond het intelectueel eigendom.

In de AEX werd verlichtingsproducent Signify door beleggers 1,8% teruggezet na zwak ontvangen resultaten. Het voormalige Philips Lighting zag de omzet in het vierde kwartaal dalen, onder druk van een dalende verkoop van traditionele lampen. ABN Amro liet 1,2% liggen. Philips deed een stap terug en raakte 1,6%. Eeder deze week had het medische technologieconcern de vaart er nog goed in na goed ontvangen resultaten.

KPN ging nog eens 2% vooruit. De voorgaande dag maakte het telecomconcern al een koerssprong vanwege berichten dat de Canadese investeerder Brookfield gesprekken heeft gevoerd met de Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM over een mogelijk gezamenlijk bod op KPN. Branchegenoot Altice Europe keek tegen een verlies van 0,7% aan.

Royal Dutch Shell werd 0,3% meer waard. Persbureau Bloomberg meldde dat de olie- en gasproducent optrekt met het pensioenfonds Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) bij een mogelijke overname van de Amerikaanse olieproducent Endeavor. In december hadden bronnen al gemeld dat Shell gesprekken voerde over een overname van Endeavor voor $8 miljard.

Staalfabrikant ArcelorMittal nam met een winst van 3,1% het voortouw onder de hoofdfondsen voortburend op de verminderde handelsspanningen tussen Amerika en China. Speciaalchemieconcern DSM (+1,1%) lag er ook aardig bij een koopaanbeveling van zakenbank Goldman Sachs, inclusief een koersdoel van €101,50. Bierbrouwer Heineken koerste 0,9% hoger na een koopadvies van Société Générale met een koersdoel van €95.

Uitzender Randstad (+2%) en levensmiddelenconcern Unilever (+1,2%) behoorden eveneens bij de grotere winnaars.

In de Midkap zat WDP in de lift met een plus van 3%. De Belgische vastgoedinvesteerder wist het resultaat vorig jaar te verbeteren. Dat kwam onder meer doordat de vastgoedportefeuille meer waard werd. Het bedrijf lanceerde ook een nieuw groeiplan voor de komende jaren.

Adyen moest 3,1% afstaan op €627,60. Effectenhuis KBC Securities verlaagde het beleggingsadvies voor de betalingsdienstverlener van ’kopen’ naar ’reduceren’, bij een ongewijzigd koersdoel van €555.

Smallcapfonds Sif dikte 2,6% aan. Zakenbank HSBC heeft de bouwer van platformen voor windmolens op de kooplijst gezet met een koersdoel van €14.

