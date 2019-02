Signify duikt in het rood op hogere AEX

Rond 9.45 uur koerste de AEX-index 0,3% hoger op 521,9 punten. De Midkap noteerde 0,3% in de plus op 728,4 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%) en Parijs (+0,3%) kleurden groen, terwijl Frankfurt 0,1% in het rood stond.

Elders zaten de beurzen overwegend in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,1% hoger. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index donderdagavond 1,4% in het groen. Technologiebeurs Nasdaq gaf echter 0,1% prijs.

Bekijk ook: Prachtige beursmaand op Wall Street

Aan het handelsfront meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dat China en de VS positieve vorderingen maken in het handelsoverleg tussen beide landen. Ook president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Maar er is nog een hoop werk te verrichten, meldde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse handelsoverleg tussen beide landen.

In de AEX was verlichtingsproducent Signify de grootste daler met een verlies van 5,3%. Het voormalige Philips Lighting zag de omzet in het vierde kwartaal dalen, onder druk van een dalende verkoop van traditionele lampen.

Royal Dutch Shell gaf 0,2% prijs. Persbureau Bloomberg meldde dat de olie- en gasproducent optrekt met het pensioenfonds Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) bij een mogelijke overname van de Amerikaanse olieproducent Endeavor. In december hadden bronnen al gemeld dat Shell gesprekken voerde over een overname van Endeavor voor $8 miljard.

Speciaalchemieconcern DSM (+1,7%) was de grote winnaar onder de hoofdfondsen dankzij een koopaanbeveling van zakenbank Goldman Sachs, inclusief een koersdoel van €101,50. Bierbrouwer Heineken (+0,2%) ontving een koopadvies van Société Générale met een koersdoel van €95.

KPN steeg 0,1%. Het telecomconcern werd donderdag ruim 6% meer waard na berichten dat de Canadese investeerder Brookfield gesprekken heeft gevoerd met de Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM over een mogelijk gezamenlijk bod op de voormalige PTT.

In de Midkap opende WDP (+2,4%) de boeken. De Belgische vastgoedinvesteerder wist het resultaat afgelopen jaar te verbeteren. Dat kwam onder meer doordat de vastgoedportefeuille meer waard werd. Het bedrijf lanceerde ook een nieuw groeiplan voor de komende jaren.

Adyen (-1,6%) was de grote achterblijver onder de Midkappers. Effectenhuis KBC Securities verlaagde het beleggingsadvies voor de betalingsdienstverlener van ’kopen’ naar ’reduceren’, bij een ongewijzigd koersdoel van €555.

Smallcapfonds Sif lag er positief bij dankzij een koopadvies van zakenbank HSBC met een koersdoel van €14. De bouwer van platformen voor windmolens werd 2% meer waard.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.