Klanten weg bij Danske Bank om witwaszaak

Volgens Danske is ook de klanttevredenheid geraakt door de zaak. De bank heeft veel gesprekken gevoerd om hun zorgen over het schandaal te bespreken. Danske wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. In verschillende landen doen autoriteiten onderzoek naar de zaak.

De bank had eerder gezegd dat het geld dat in die periode in Estland is verdiend wordt gedoneerd aan een onafhankelijke stichting die initiatieven steunt voor de bestrijding van onder meer witwassen. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljard Deense kroon (200 miljoen euro). Verder gaat de bank de komende jaren extra geld uitgeven om intern toezicht op witwaspraktijken te versterken.

De nettowinst van Danske ging vorig jaar omlaag naar 15 miljard kroon, omgerekend 2 miljard euro. Dat was in 2017 nog bijna 21 miljard kroon. Naast de voorziening voor de witwaszaak had Danske ook last van de onrust op de financiële marken. Voor dit jaar voorziet het concern een winst van 14 miljard tot 16 miljard kroon.