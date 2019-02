'WDP blijft ambitieus op groei en winst'

In het vorige vijfjarenplan, dat tot en met 2020 loopt, had WDP onder meer een EPRA-winst van 7 euro per aandeel als einddoel gesteld. Dat is nu al bijna bereikt. In de nieuwe doelstelling moet die tot en met 2023 met 6 procent per jaar groeien naar 8 euro per aandeel. Dat jaarlijkse groeipercentage is iets lager dan de afgelopen jaren, maar de KBC-marktvorsers denken dat WDP misschien toch wel meer kan bereiken. Ook ING-analisten denken dat het vastgoedfonds meer kan dan de beloftes waarmaken.

Ook moet de waarde van de portfolio de komende vijf jaar met 1,5 miljard euro toenemen. Die zou dan 5 miljard waard moeten zijn. WDP wil 500 miljoen euro investeren in Roemenië en eenzelfde bedrag in Nederland. Voor België, Frankrijk en Luxemburg heeft WDP gezamenlijk 500 miljoen euro aan investeringen bedacht. De groei moet vooral van nieuw te ontwikkelen, maar wel al vooraf verhuurde distributiecentra komen. In minder mate wordt er ook naar aankopen gekeken.

KBC en ING hebben beide een hold-advies voor WDP met koersdoelen van respectievelijk 115 euro en 105 euro. Het aandeel WDP stond vrijdag 2,4 procent hoger op 130,60 euro.