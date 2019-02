Reorganisatie Electrolux om heffingen VS

Electrolux wil onder andere een fabriek in Memphis sluiten, om meer activiteiten te concentreren bij een andere fabriek in de staat Tennessee. Daarnaast wordt de productie van koelkasten verplaatst van Santiago in Chili naar andere locaties, waaronder fabrieken in de VS. In totaal trekt Electrolux 1 miljard kroon (96,7 miljoen euro) uit voor de reorganisatie.

Het bedrijf wil overigens ook de tak van professionele apparatuur scheiden van zijn huishoudelijke tak en apart naar de beurs brengen. Dit onderdeel zou zich zo meer op zijn winstgevende groei kunnen richten.

Electrolux voerde in het vierde kwartaal zijn omzet met 2,5 procent op tot 34,4 miljard kroon. Door handelsspanningen, hogere grondstofprijzen en wisselkoerseffecten daalde de winst echter met meer dan een vijfde tot 1,5 miljard kroon. Topman Jonas Samuelson verwacht dat dezelfde factoren ook komend jaar flink op de cijfers zullen drukken. In de VS kampt Electrolux bovendien met de teloorgang van warenhuisketen Sears, een belangrijke afnemer van het bedrijf.