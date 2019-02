Veel vraagtekens rond partnerpensioen

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van Aegon.

Het partnerpensioen is een levenslange regeling voor de partner van de persoon die het pensioen heeft opgebouwd. Het wordt pas uitgekeerd na diens overlijden, maar dat weet lang niet iedereen. Ook onbekend is dat een eerder huwelijk gevolgen kan hebben voor de uitkering aan de huidige partner.

„De verwarring onder werknemers wordt gevoed door het gebrek aan uniformiteit in het partnerpensioen”, zegt Herman Kappelle, bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de VU en directeur bij Aegon. „Wie precies als partner wordt erkend, verschilt per regeling. Soms is dat beperkt tot gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap of een notariële akte. Als je dan samenwoont zonder zulke papieren en je partner overlijdt, krijg je dus niets. Ook al woon je al jaren samen onder één dak.”

Twee smaken

Kappelle vervolgt: „Het hangt ook van je pensioenregeling af of je sowieso recht hebt op partnerpensioen. Niet iedere regeling kent een voorziening bij overlijden. Waar die regeling wel bestaat, heb je twee smaken. Bij sommige werkgevers bouw je een partnerpensioen met een blijvende waarde op, terwijl je in andere regelingen weer alleen bent verzekerd voor overlijden tijdens je dienstverband. Als je daar uit dienst gaat en je overlijdt, dan krijgt je partner niets.”

De hoogleraar pleit voor meer gelijkheid tussen regelingen en betere informatievoorziening aan werknemers.

Sleutelen

Overigens sleutelt minister Koolmees ook aan de regels rond partnerpensioen. Al het opgebouwde pensioen wordt in de toekomst omgezet in ouderdomspensioen: conversie. Dat kan een probleem zijn voor ex-partners die alimentatie ontvangen en van wie de ex overlijdt.

De alimentatie valt weg, en waar normaal gesproken dan partnerpensioen overgemaakt zou worden, moeten zij in de toekomst wachten tot hun pensioendatum.