Column: Schone technologie, schone investering?

Dutch Clean Tech Holding BV is actief in afvalwaterzuivering. Ⓒ ANP

Mijn oog valt op de aanbieding van Dutch Clean Tech Holding BV (DCTH) Obligaties met een rendement van 6,5% tot 7,5% per jaar. Hiermee investeert u in een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en verkoop van duurzame technologische oplossingen op het gebied van waterzuivering.