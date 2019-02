Amazon India schrapt producten om nieuwe wet

Het is webwinkels voortaan verboden in India artikelen te verkopen van bedrijven waarin ze zelf een belang hebben. Ook is het e-commercebedrijven niet langer toegestaan deals te sluiten om partijen exclusief via hun platforms te laten verkopen. Dergelijke constructies zijn belangrijk voor het bedrijfsmodel van bedrijven als Amazon. Indiase winkeliers hekelen de praktijken juist, omdat ze het onmogelijk zouden maken op te boksen tegen scherpe afprijzingen.

India geldt voor grote webwinkels en supermarktconcerns als belangrijke groeimarkt voor e-commerce. Het Amerikaanse Walmart zette vorig jaar daarom stevig in op de sector in het Aziatische land. Het supermarktconcern nam de grootste Indiase onlinewinkelier, Flipkart, over voor 16 miljard dollar.