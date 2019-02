Signify zakt op afwachtende beurs

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 520,66 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 725,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen steeg 0,5 procent.

Signify stond onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,9 procent. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal dalen, onder druk van een dalende verkoop van gewone lampen. Het bedrijf spreekt van uitdagende marktomstandigheden en verwacht dat de omzet uit traditionele lampen dit jaar verder afneemt.

KPN

Speciaalchemiebedrijf DSM profiteerde van een adviesverhoging door Goldman Sachs en behoorde tot de kopgroep met een winst van 2 procent. KPN daalde 1,1 procent. Het telecomconcern steeg een dag eerder ruim 6 procent na berichten dat de Canadese investeerder Brookfield een bod op KPN overweegt.

In de MidKap voerde WDP (plus 2,45 procent) de stijgers aan. De Belgische vastgoedinvesteerder wist het resultaat afgelopen jaar te verbeteren. Het bedrijf lanceerde ook een nieuw groeiplan en draagt Rik Vandenberghe voor als bestuursvoorzitter. Betaalbedrijf Adyen kampte met een adviesverlaging door KBC Securities en zakte 2,8 procent.

Buitenlandse banken

Deutsche Bank verloor 1,9 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen jaar de eerste winst sinds 2014. In het vierde kwartaal viel het verlies wel groter uit dan verwacht. Danske Bank, dat afgelopen jaar kampte met een grote witwaszaak, klom 1 procent in Kopenhagen na publicatie van de resultaten. Witgoedfabrikant Electrolux won bijna 10 procent in Stockholm dankzij beter dan verwachte cijfers. Het Zweedse bedrijf wil de tak voor professionele apparatuur scheiden van zijn huishoudelijke tak en apart naar de beurs brengen.

De euro stond op 1,1467 dollar, tegen 1,1452 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 53,61 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper op 60,71 dollar per vat.