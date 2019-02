AB Inbev vangt bot in taptwist met Heineken

Den Haag - Anheuscher-Busch Inbev heeft grotendeels bot gevangen bij de rechtbank in Den Haag. Het bierconcern eiste in een kort geding inzage in gegevens van Heineken, om te bewijzen dat zijn concurrent inbreuk maakt op bepaalde patenten. De rechter oordeelde evenwel dat Heineken het grootste deel van de opgevraagde informatie geheim mag houden.