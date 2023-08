Dubbel zoveel mensen dient belastingaangifte te laat in

Op basis van die telefoongesprekken zegt de overheidsinstantie dat mensen het bijvoorbeeld echt vergeten zijn „of ze vinden het moeilijk omdat er een bijzondere gebeurtenis was zoals een echtscheiding.”

Tussen 1 maart en 1 mei moet ieder jaar aangifte van de inkomstenbelasting worden gedaan, maar dit jaar deden 197.000 mensen dat niet in deze periode. Dat bevestigt de Belastingdienst na berichtgeving van NU.nl. Vorig jaar waren er nog iets meer dan 100.000 verzuimers.

In deze video bespreken we de meestgestelde vragen in het Belastingspreekuur van De Financiële Telegraaf. Artikel gaat verder onder de video.

Herinnering sturen

De Belastingdienst is nu nog bezig om mensen te helpen herinneren alsnog hun aangifte te doen. Van de 79.000 mensen die zijn ge-sms’t, heeft twee derde inmiddels de aangifte ingevuld. Ruim 9,8 miljoen aangiften waren wel op tijd binnen.

Aanmaning en boete

Als mensen eind deze maand nog steeds niet hebben aangegeven wat hun inkomen vorig jaar was, krijgen zij eerst nog een aanmaning. Daarna volgt een boete van in eerste instantie €385. Dan vult de Belastingdienst de aangifte zelf in op basis van een schatting.