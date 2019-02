Meer omzet industrieconcern Honeywell

Daarmee komt de omzet uit binnen de in oktober uitgesproken verwachting. De nettowinst bedroeg bijna 6,8 miljard dollar, tegen ruim 1,5 miljard dollar in 2017. Toen moest Honeywell een miljardenlast in de boeken zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen.

Onlangs splitste het bedrijf zijn divisies op het gebied van woningbouw en transportsystemen af. Aangepast voor deze desinvesteringen verwacht Honeywell voor 2019 een omzet van 36 miljard tot 36,9 miljard dollar. Dat zou neerkomen op een vergelijkbare omzetgroei van 2 tot 5 procent.