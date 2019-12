Gemiddeld dataverbruik smartphone naar 3GB

Je kunt ook bellen met je smartphone, maar dat gebeurt steeds minder vaak. Ⓒ Hollandse Hoogte KPN Koninklijke 2.643 0.42 %

Amsterdam - De datahonger van mobiele bellers blijkt nog lang niet gestild. In de eerste helft van dit jaar nam het dataverbruik via smartphones zelfs met 18% toe ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Dat is een snellere toename dan in de halfjaren daarvoor, meldt de Autoriteit Consument en Markt in de halfjaarlijkse Telecommonitor.