Olieconcern ExxonMobil voert winst op

Overigens zat in het winstcijfer van 2017 een miljardenbate verwerkt dankzij de Amerikaanse belastinghervormingen. Op geschoonde basis werd dat jaar een winst behaald van 15,3 miljard dollar. De winst per aandeel in het vierde kwartaal bedroeg 1,41 dollar, terwijl analisten in doorsnee op 1,08 dollar per aandeel hadden gerekend.

De totale omzet kwam uit op ruim 290 miljard dollar. Dat was meer dan 244 miljard dollar een jaar eerder. De productie van olie en gas lag in 2018 gemiddeld op het equivalent van 4 miljoen vaten per dag.

De Amerikaanse branchegenoot Chevron behaalde in 2018 een nettowinst van 14,8 miljard dollar, tegen 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De totale omzet klom naar ruim 166 miljard dollar, van 141,7 miljard dollar in 2017.