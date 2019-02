Banengroei in VS schiet omhoog

Volgens de Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 304.000 nieuwe banen bij. In december vorig jaar werd het aantal nieuwe banen in de VS neerwaarts bijgesteld van boven de 300.000 naar 222.000 Vooraf werd in doorsnee een toename met 165.000 nieuwe banen voorzien.

De werkloosheid in Amerika steeg in januari naar 4%. In doorsnee werd een daling naar 3,8% voorzien. Het gemiddelde uurloon nam met een bescheiden 0,1% toe tot $27,56, tegen een verwachte 0,3%.

Beleggers reageerden in eerste instantie positief op het banenrapport, dat een belangrijke rol speelt voor de Fed bij het bepalen van het monetaire beleid. De future voor de Dow Jones-index klom direct na publicatie van een min van 0,1% naar een plus van 0,3%.