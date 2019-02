Banengroei VS stijgt harder dan verwacht

De banengroei in december werd naar beneden bijgesteld tot 222.000, van een eerder gemelde 312.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Groei was er in vrijwel alle sectoren. De bouw had de meeste nieuwe banen in bijna een jaar, maar ook in de horecasector, onderwijs en gezondheidszorg, transport en opslag en de detailhandel kwamen er banen bij.

De werkloosheid steeg naar 4 procent, van 3,9 procent in december. De werkloosheid nam toe omdat meer mensen actief op zoek gingen naar een baan en dus worden geregistreerd als werkzoekende.

Tijdelijke banen

Economen hadden bij het werkloosheidscijfer overigens een effect verwacht van de shutdown van de Amerikaanse overheid. Dat bleef uit, maar er kwamen wel opvallend veel mensen bij die parttime werkten. Mogelijk is die stijging veroorzaakt door ambtenaren die tijdelijke banen vonden.

Het gemiddelde uurloon steeg met 0,1 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend.