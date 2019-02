Wall Street verwerkt banenrapport en cijfers Amazon

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in januari met 304.000 banen is toegenomen. Economen rekenden op 165.000 banen. De banengroei in december werd neerwaarts bijgesteld tot 222.000, van een eerder gemelde 312.000. De werkloosheid klom naar 4 procent en de gemiddelde wekelijkse uurlonen stegen op maandbasis met 0,1 procent.

Aan het handelsfront meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dat China en de VS positieve vorderingen maken in het handelsoverleg. Ook president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Maar er is nog een hoop werk te verrichten, aldus de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse overleg.

Stijgende kosten

Amazon lijkt lager te gaan openen. De webwinkelgigant boekte in het belangrijke vierde kwartaal een 20 procent hogere omzet op 72,4 miljard dollar met een recordwinst van 3 miljard dollar. Wel valt de omzetverwachting voor het eerste kwartaal lager uit dan verwacht en spelen er zorgen bij beleggers over de stijgende kosten.

Honeywell behaalde een jaaromzet van 41,8 miljard dollar, terwijl de winst sterk steeg. Bij olie- en gasconcern ExxonMobil werd geprofiteerd van de stijgende olieprijzen en werd een winst in 2018 geboekt van 20,8 miljard dollar. Branchegenoot Chevron meldde een winst van 14,8 miljard dollar.

Wisselend beeld

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer farmaceut Merck, investeringsmaatschappij KKR en zorgverzekeraar Cigna.

Kort na opening komt nog informatie naar buiten over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan, plus cijfers van marktonderzoekers ISM en Markit over de bedrijvigheid in de industrie. Daarnaast worden gegevens gemeld over de bouwuitgaven en de groothandelsvoorraden in de VS.

De beurzen in New York lieten donderdag een wisselend beeld zien, met een sterke koerssprong van Facebook dankzij goede cijfers van het socialmediabedrijf. De Dow-Jonesindex eindigde licht lager op 24.999,67 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2704,15 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 1,4 procent tot 7281,73 punten.